Trwa nabór na dotacje w powiecie polickim

Trzy tysiące złotych dla mieszkańców powiatu polickiego na realizację własnych pomysłów. Trwa nabór do programu "Kompas na Powiat Policki".

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Do rozdysponowania są jeszcze 34 tysiące złotych na oddolne inicjatywy społeczne - mówi starosta policki Shivan Fate.- Chcemy, aby mieszkańcy powiatu polskiego mieli realny wpływ na to, co się dzieje wokół nich. Już pierwsza edycja programu pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na wsparcie oddolnych działań. To dla nas ogromna satysfakcja wiedzieć, że mieszkańcy chcą działać i tworzyć wspólne inicjatywny - mówi Fate.Do tej pory z Kompasu skorzystały 22 organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Otrzymały w sumie 66 tysięcy złotych.