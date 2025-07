Rycerze spod Grunwaldu. Rekonstrukcja szczątków na PUM

Bitwa pod Grunwaldem - obraz Jana Matejki, źródło: Archiwum 15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem wojska polskie i litewskie starły się z Zakonem Krzyżackim w jednej z największych bitew średniowiecza. źródło: https://pixabay.com/pl/5275155/MatteoPhotoPro202/CC0 - domena publiczna

To dla nas ekstremalnie interesujące - mówi szczeciński genetyk o badaniach szczątków uczestników bitwy pod Grunwaldem. Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym trwają analizy fragmentów szkieletów około 200 osób.

Możliwe, że wkrótce będzie można zobaczyć, jak wyglądali rycerze.



Z kilkudziesięciu tysięcy fragmentów kości trzeba było wybrać te, które nadają się do badań.



- Te szczątki są w bardzo złym stanie z wielu powodów. Z powodu czasu, jaki minął, ale też i z powodu tego, że od wydobycia minęło wiele lat - mówi genetyk prof. Andrzej Ossowski.



Nowoczesna technologia pozwala na to, by o uczestnikach bitwy dowiedzieć się więcej - m.in. skąd pochodzili i jak wyglądali.



- Udało się z tego całego materiału wyseparować sześć czaszek, które pasują do materiału z bitwy pod Grunwaldem. Należą do mężczyzn rosłych i takich, którzy mogli brać udział w bitwie pod Grunwaldem. I nad tym materiałem pracujemy, żeby dokonać rekonstrukcji twarzy - dodał.



Jak podkreśla prof. Ossowski, to będzie naukowa, a nie artystyczna rekonstrukcja, bardzo zbliżona do rzeczywistego wyglądu.



Archeolodzy wydobyli szczątki uczestników bitwy pod Grunwaldem w latach 60. i 80. XX wieku z terenu kaplicy, w której pochowano rycerzy poległych w bitwie. Szczecińscy naukowcy materiał do badań otrzymali w 2021 roku od Muzeum Warmii i Mazur oraz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.



15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem wojska polskie i litewskie starły się z Zakonem Krzyżackim w jednej z największych bitew średniowiecza. Zwyciężyły połączone siły Polski i Litwy.



