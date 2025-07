Poszukiwany sprawca zabójstwa zatrzymany

18-latek trafił już do zakładu karnego. Ma do odbycia karę 10 lat pozbawienia wolności.

Do zabójstwa doszło trzy lata temu w Szczecinie. Mężczyzna z powiatu stargardzkiego nie stawił się do odbycia kary, był poszukiwany.



W poniedziałek zatrzymali go stargardzcy policjanci. 18-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną przez sąd karę.



