Wakacyjne czwartki sprzyjają kierowcom.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Co najmniej 100 dodatkowych osób zostanie obsłużonych dzięki wydłużonym godzinom pracy Referatu Rejestracji Pojazdów w Urzędzie Miasta, który w każdy czwartek do końca wakacji będzie czynny do godz. 18.Wydłużony czas pracy będzie obowiązywać od 17 lipca.