Pogoda w kratkę turystom nad morzem niestraszna

Raz słońce i upał, raz deszcz i wiatr. Wypoczywając nad Bałtykiem, trzeba być gotowym na każdy rodzaj pogody. Mimo kapryśnej aury, turyści w Świnoujściu nie narzekają.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł, Elżbieta Bielecka

Każdy ma swoją receptę na wypoczynek w niepogodę.- Jak jest ulewa co państwo robią? Pokój, czy może raczej do kawiarni, czy spacery? - pyta reporterka. - Kawiarnia, dancingi. Ruch. Tańce, ruch pod każdą postacią. Ruch i uśmiech - mówili turyści.- Czy państwo celują jakieś okienka pogodowe, żeby nałapać słońca, a na deszcz się schować?- Wczoraj dwie godziny się chowaliśmy na plaży w Muszelce. Deszcz nam nie pozwolił wyjść z plaży. - Tu się zmienia. Co chwilę na przykład jest deszcz, a za chwilę słonecznie - mówili turyści.- Widzę, że pani schodzi z plaży, a tutaj się zbierają takie burzowe chmury.- Mąż został na plaży, jeszcze się opala. Odważny. - Każda pogoda jest dobra, w zależności od nastroju. Nastrój decyduje o pogodzie - mówili turyści.IMGW na czwartek prognozuje chwilową poprawę pogody.