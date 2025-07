Wakacje w pojedynkę coraz bardziej popularne. Jak się na nie przygotować?

Bezpieczeństwo zaczyna się od dobrego planu. To podstawa udanych wakacji solo. Coraz więcej osób decyduje się na taki sposób podróżowania. 30 proc. Polaków planuje w tym roku samotne podróże – to trend, który zyskuje na popularności, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia - wynika z badania Allianz Partners.

Trend, który wymaga odwagi, ale trzeba się do niego dobrze przygotować - przyznają szczecinianie.- Przede wszystkim zapoznać się z zasadami, do którego miejsca się jedzie. Dać znać komuś, gdzie będziemy. Nie oddalać się na zasadzie ku przygodzie. - Zadbać o miejsce noclegowe, jakiś dojazd, jakieś opinie o danym miejscu, czy właśnie chociażby, jest tam bezpieczniej - mówią mieszkańcy.Najlepszym źródłem informacji są biura podróży i blogi nastawione na wyjazdy indywidualne - mówi dyrektor Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Anna Gardzińska.- Tak naprawdę poczytać o danych miejscach, szczególnie gdy wyjeżdżamy sami, czy wychodząc samemu na miasto, czy wieczorem, będziemy mieli ten taki komfort, że będziemy mogli czuć się bezpiecznie - mówi Gardzińska.Nie ważne dokąd jedziemy, warto zgłosić swój wyjazd w systemie Odyseusz, prowadzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych - mówi właściciel biura podróży Zbigniew Głąbiński.- Wpisujemy dane, dokąd jedziemy, z kim podróżujemy. Nasz plan podróży zamieszczamy tam orientacyjnie. Ten system, gdy nie powiadomiliśmy wcześniej rodziny, będzie takim źródłem informacji, gdzie jesteśmy - mówi Głąbiński.Link do systemu Odyseusz znajdziecie na tutaj