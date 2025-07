Co z wójtem Nowogródka Pomorskiego? O tym zadecyduje referendum

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Gmina Nowogródek Pomorski w powiecie myśliborskim - rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o odwołanie wójta Krzysztofa Mrzygłoda przed upływem jego kadencji.

To etap wstępny - zainicjowany przez grupę mieszkańców - którzy docelowo chcą doprowadzić do przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Będzie ono możliwe, jeśli do końca sierpnia tego roku inicjatorzy przedsięwzięcia zbiorą wymaganą ustawą liczbę podpisów.



Trwający od wielu miesięcy spór mieszkańców z wójtem gminy dotyczy planowanej budowy, w miejscowości Trzcinna, zakładu produkcji biometanu.



- Obawiamy się przede wszystkim odoru, spadku wartości naszych nieruchomości i tego, że nasze życie będzie drastycznie zmieniane; hałasu, uciążliwości związanych z transportem, jak również z funkcjonowaniem zakładu, emisji różnego rodzaju chemikaliów z tego zakładu - wylicza inicjatorka referendum Małgorzata Rusiecka.



Protest w sprawie planowanej inwestycji mieszkańcy Trzcinnej skierowali również do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.



Edycja tekstu: Jacek Rujna