KAS likwiduje nielegalny hazard w nadmorskim kurorcie

Siedem stanowisk komputerowych z nielegalnymi grami hazardowymi zabezpieczyli funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Proceder ujawniono w dawnym sklepie owocowo-warzywnym znajdującym się na jednym z osiedli w Świnoujściu.





Aby dostać się do lokalu funkcjonariusze zmuszeni zostali do użycia siły po bezskutecznym wezwaniu do dobrowolnego otwarcia drzwi.





Wewnątrz znajdowało się pięć osób. Czterem postawiono już zarzuty uczestnictwa w nielegalnych grach hazardowych, a jednej zarzuty urządzania tych gier.

