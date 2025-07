Płatne parkowanie w Kołobrzegu na nowych zasadach

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Nadmorski Kołobrzeg wprowadzi zmiany w Strefie Płatnego Parkowania. Najbardziej powinni być z nich zadowoleni miejscowi kierowcy. Odczują je także portfele przyjezdnych.

- Chyba 4 zł za 40 minut. Mogłoby być mniej. Drogo - mówią mieszkańcy.



Ocenę wysokości opłat w SPP może zmienić najnowsza propozycja władz miasta. Zakłada ona darmową godzinę postoju dla posiadaczy Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Prezydent miasta Anna Mieczkowska mówi, że zmiany są efektem konsultacji z mieszkańcami.



- Ta propozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, którzy chcą szybko załatwić sprawy, na przykład w urzędzie, podwieźć dziecko do szkoły, zrobić szybkie zakupy - tłumaczy Mieczkowska.



Kolejną zmianą, tym razem dotyczącą wszystkich kierowców, jest skrócenie godzin funkcjonowania stref. Obecnie opłaty są pobierane od godz. 9 do 21, a urzędnicy chcą, by parkometry działały do 18.



Zmiany muszą zostać jeszcze zatwierdzone przez radnych, a wejść w życie mają z początkiem października.



