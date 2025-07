Rozpoczął się sezon na ogórki. "Jest ich mało i są bardzo drogie"

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin] Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]

"W tym roku jest ich wyjątkowo mało i są bardzo drogie" - tak o ogórkach mówią właściciele szczecińskich warzywniaków.

Rozpoczął się sezon na te warzywa, jednak w tym roku, zielonym garniturkom nie sprzyjają warunki atmosferyczne. Opady, różnice temperatur i choroby, które zaatakowały ogórki wpłynęły na to, że jest ich mniej i są - po prostu - drogie.



- Co to za sezon, jak takie wysokie ceny są? - 12 złotych za kilogram, więc dosyć drogie w tym roku będzie to kiszenie. - Wynika to z pogody. Jak pada, to koszty produkcji tego ogórka pewnie też wzrastają. Zarazy różne wchodzą, klimat się zmienia. Kiedyś tego ogórka było naprawdę więcej. - Raz w dół, raz w górę. - Jak tu kisić tego ogórka przy takiej cenie? Ale też nie ma to jak swój ogórek - mówią właściciele warzywniaków.



- Niekorzystne warunki dla uprawy ogórka sprawiły, że plantatorzy mają problemy z zachowaniem roślin w zdrowiu - przyznaje Andrzej Fidos z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie. - Jeśli chodzi o choroby, które się już pojawiły, mączniak rzekomy i kanciasta plamistość. Niestety bez zabiegów związanych z chemiczną ochroną tego ogórka, nie zbierzemy za wiele.



Według niektórych przekazów, kiszone ogórki znali już starożytni Egipcjanie. Podobno uwielbiała je Kleopatra. Twierdziła, że kiszonki pomagają jej zachować urodę.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski