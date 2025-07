Sanepid kontroluje kolonie i obozy. Mniej mandatów niż rok temu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Za nami pierwsze tygodnie wakacji i pierwsze kontrole sanepidu, który sprawdzał, czy warunki sanitarno-higieniczne na koloniach czy obozach są odpowiednie.

- Do 7 lipca Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła 84 kontrole. Większość wypoczynków odbywała się we właściwych warunkach - przyznaje Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Ale nie obyło się bez uchybień. W efekcie w tym roku nałożono dwa mandaty na łączną kwotę 500 zł. Dla porównania, w analogicznym okresie w 2024 roku wystawiono 9 mandatów na łączną kwotę 3100 złotych.



Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły niewłaściwego stanu ścian i sufitów wyposażenia kuchennego i pomieszczeń służących do przygotowywania posiłków. Jak informuje sanepid, kontrole będą kontynuowane.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski