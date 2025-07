Prokuratura umorzyła postępowanie ws. wejścia CBA do gabinetu doktor Kubisy

Centralne Biuro Antykorupcyjne. Fot. CBA

Prokuratura umorzyła postępowanie ws. nieprawidłowości przy zabezpieczaniu dokumentacji medycznej przez śledczych CBA ze Szczecina w gabinecie ginekologicznym dr Marii Kubisy oraz narażenia pacjentek na utratę życia lub zdrowia - przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz.