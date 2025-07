Protest kolejarzy - z wyłączeniem woj. zachodniopomorskiego

Pomnik Kolejarza w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ogólnopolskie protesty maszynistów kolejowych ominą województwo zachodniopomorskie.

Przez najbliższe trzy dni pracownicy będą blokować ruch uliczny na drogach krajowych i autostradach.



Jak mówił w audycji "Czas reakcji" prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek - powodem jest wciąż pogarszająca się sytuacja przewozów towarowych.



- Polska Kolej Towarowa umiera, za to płacą miejscami pracy pracownicy kolejowi. W ubiegłym roku w jednej ze spółek kolejowych zwolniono prawie 4 tys. pracowników. Teraz są przewidywane, na ten rok i na przyszły, kolejne zwolnienia - powiedział.



Pierwotnie protesty miały objąć okolice ronda Hakena oraz Szosę Stargardzką w Płoni. Jednak prezydent związku poinformował, że nie udało się skutecznie zgłosić tych protestów do służb.



- Będzie w kilkunastu innych lokalizacjach w kraju, bo po prostu już nie mamy czasu się przepychać argumentami, a my nielegalnych zgromadzeń nie mamy zamiaru robić - zapewnił.



Miętek zaznacza, że nie wyklucza organizacji protestów w naszym regionie w przyszłości.



