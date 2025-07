Rusza odliczanie do Pol'and'Rock Festival. Fani muzyki już wyruszyli

Koncerty między innymi Mroza i Royal Republic, warsztaty artystyczne i spotkania z gośćmi Akademii Sztuk Przepięknych, czyli na przykład z fizykiem i artystą profesorem Andrzejem Draganem i Michałem Wiśniewskim - to czeka uczestników tegorocznego Pol'and'Rock Festival w Czaplinku.

Pierwsi miłośnicy festiwalowej atmosfery nie czekają na oficjalne rozpoczęcie wydarzenia i już zmierzają w stronę lotniska Broczyno.



- Ja będę jechać autem z Poznania. - Wszyscy się oczywiście szybciej wybierają. Planuję w środę wieczorem przyjechać. Faktycznie ludzie się już zjeżdżają - podkreślają wybierający się.



Dla uczestników tegorocznej imprezy Urząd Marszałkowski we współpracy z Polregio przygotował ponad 200 połączeń. To o 11 więcej niż w zeszłym roku - mówi dyrektor gabinetu marszałka Krzysztof Barczyk.



- Codziennie będzie kursowało od 27 do 36 pociągów do Czaplinka. Pociąg będzie najwygodniejszą formą transportu na festiwal. Zarówno przyjechanie na sam festiwal, jak i powrót z jego zakończenia będzie możliwe do późnych godzin popołudniowych w niedzielę - informuje Barczyk.



Impreza rozpocznie się w czwartek na terenie byłego lotniska Czaplinek - Broczyno i potrwa do soboty. Wstęp na festiwal jest - jak zawsze - darmowy.



Autorka edycji: Joanna Chajdas

- Ja będę jechać autem z Poznania. - Wszyscy się oczywiście szybciej wybierają. Planuję w środę wieczorem przyjechać. Faktycznie ludzie się już zjeżdżają - podkreślają wybierający się. Dla uczestników tegorocznej imprezy Urząd Marszałkowski we współpracy z Polregio przygotował ponad 200 połączeń. To o 11 więcej niż w zeszłym roku - mówi dyrektor gabinetu marszałka Krzysztof Barczyk. Relacja z programu "Tematy i Muzyka".