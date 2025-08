Skończył się Pol’and’Rock. "Wrócimy za rok"

fot. PAP/Marcin Bielecki

Wystąpiło ponad 40 wykonawców, a na koncertach - bawiły się setki tysięcy uczestników. Skończył się 31. Festiwal Pol’and’Rock.

Trzydniowa impreza odbyła się na terenie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w Zachodniopomorskiem.



Uczestników festiwalu zapytaliśmy, czy wrócą za rok: - Ja planuję tutaj wracać co roku i stworzyć gildię woodstockową. - Wrócimy jak najbardziej. - Wrócę za rok. Zdecydowanie tak. - Mniej zwracam uwagę na to kto gra, bardziej na spotkania z przyjaciółmi i ogólny klimat.



Uczestnicy Pol’and’Rocka, którzy nocują na terenie festiwalu, muszą go opuścić do niedzielnego południa.



Autorka edycji: Joanna Chajdas