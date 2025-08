Miłość do Lego dała mu prawie pół miliona subskrybentów

W Internecie, zarówno w Polsce, jak i za granicą, coraz większą oglądalność zbierają treści związane z klockami LEGO. Na fali rosnącej popularności najbardziej wybił się twórca pochodzący ze Stargardu.

Daniel Siewierski, znany jako Poskładanny, klocek po klocku budował swoją widownię i obecnie na kanale na Youtubie uzbierał prawie pół miliona subskrybentów.



Obecnie jego projekt się rozrósł i pozwolił na stworzenie własnego studia i pracowni, ale - jak wspomina sam twórca - początki były bardzo skromne.



- Na samym początku nagrywałem filmy w swoim pokoju. Znalazłem jakiś składany stół, i stworzyłem dla siebie przestrzeń do nagrywania. Miałem już małe softboxy, i to nimi oświetlałem kadr, do tego w sklepie papierniczym kupiłem żółty Bristol, i zrobiłem z niego tło - opowiada Siewierski.



Dłuższą rozmowę z Danielem będzie można usłyszeć w audycji "Lato Kierowców", rozpoczynającej się o godzinie 13.



Autorka edycji: Joanna Chajdas