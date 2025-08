Spacer szlakiem szczecińskiej zieleni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kolejny raz szczecinianie mogli poznać roślinność miasta, biorąc udział w spacerze z rozpoznawanie drzew i krzewów.

Przewodnik Paweł Madejski tym razem zabrał mieszkańców w podróż po Osiedlu Piastowskim. Tutaj - oprócz polskich rodzimych drzew, jak lipa czy kasztanowiec - podziwiać można gatunki bardziej egzotyczne jak wiśnia piłkowata czy cyprysik nutkajski.



Uczestnicy spacerów zaznaczają, że to nie tylko okazja do nauki, ale i do nawiązania nowych znajomości.



- Znajoma mnie zachęciła. - To jest moja pasja, hobby, konik jak to się mówi. - Mieszkam tu praktycznie od początku istnienia tego osiedla. Przyszłam, żeby się więcej o tym miejscu dowiedzieć. - Szczecin jest takim miastem, które ma bardzo sprzyjający klimat, mamy więc tutaj bardzo dużo zieleni. Pokazujemy, jak można te drzewa i krzewy rozpoznać, po jakich cechach. Znajomość natury sprawia, że świat robi się dla na bogatszy - mówią uczestnicy.



Szczecińskie spacery z rozpoznawaniem drzew odbywają się cyklicznie, a udział w nich jest bezpłatny.



Autorka edycji: Joanna Chajdas