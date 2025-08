Czerwone flagi na niektórych zachodniopomorskich kąpieliskach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W niedzielę czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają na kilku kąpieliskach w woj. zachodniopomorskim i pomorskim. Powodem są m.in. wysokie fale, prądy wsteczne, zakwit sinic czy przekroczenie norm bakterii E. coli.