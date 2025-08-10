Kąpiel w regionie jak loteria. Zakazy w pięciu miejscach

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Zakwit sinic w Zachodniopomorskiem i zakaz wchodzenia do wody na pięciu kąpieliskach w regionie: nie można się kąpać w Bałtyku w Międzyzdrojach, a także w jeziorze Miedwie w Zieleniewie, w Zalewie Szczecińskim w Stepnicy, w jeziorze Steklno ani w jeziorze Lipowo w Dębnie.