Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Kąpiel w regionie jak loteria. Zakazy w pięciu miejscach

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Zakwit sinic w Zachodniopomorskiem i zakaz wchodzenia do wody na pięciu kąpieliskach w regionie: nie można się kąpać w Bałtyku w Międzyzdrojach, a także w jeziorze Miedwie w Zieleniewie, w Zalewie Szczecińskim w Stepnicy, w jeziorze Steklno ani w jeziorze Lipowo w Dębnie.
Sinice tworzą charakterystyczne kożuchy szczególnie w czasie bezwietrznej pogody i upałów. Bakterie te mogą powodować wysypkę, dolegliwości żołądkowe i gorączkę.

W Zachodniopomorskiem zamknięte jest jeszcze jedno kąpielisko - Mrzeżyno Wschód - to z powodu wykrycia bakterii E.coli i enterokoków.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 05 sierpnia oglądane 7587 razy)
  2. Potrącenie, a potem zderzenie. Wypadek w Szczecinie
    (od 06 sierpnia oglądane 5652 razy)
  3. Pogoń przegrywa w Gdyni. Gol, gesty i przeprosiny Jakubczyka [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od wczoraj oglądane 5007 razy)
  4. Zatrzymany mężczyzna to nie napastnik z Polic [AKTUALIZACJA]
    (od 04 sierpnia oglądane 4512 razy)
  5. Film ku przestrodze. Tramwaj zderzył się z hulajnogą [WIDEO]
    (od 07 sierpnia oglądane 3922 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 10:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Ratujemy ludzkie życie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal "12 godzin dla życia – Serce Świnoujścia" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bezpieczeństwo nad wodą, czyli wyobraźnia, odpowiedzialność, asekuracja... [WIDEO, ZDJĘCIA]
Słońce nad Szczecinem, mieszkańcy na kąpieliskach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bazar na Bronowickiej kusi zdrowiem i ekologią [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tysiące koni mechanicznych, ryk silników i zapach palonej gumy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty