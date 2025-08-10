Kąpiel w regionie jak loteria. Zakazy w pięciu miejscach

Zakwit sinic w Zachodniopomorskiem i zakaz wchodzenia do wody na pięciu kąpieliskach w regionie: nie można się kąpać w Bałtyku w Międzyzdrojach, a także w jeziorze Miedwie w Zieleniewie, w Zalewie Szczecińskim w Stepnicy, w jeziorze Steklno ani w jeziorze Lipowo w Dębnie.
Sinice tworzą charakterystyczne kożuchy szczególnie w czasie bezwietrznej pogody i upałów. Bakterie te mogą powodować wysypkę, dolegliwości żołądkowe i gorączkę.
W Zachodniopomorskiem zamknięte jest jeszcze jedno kąpielisko - Mrzeżyno Wschód - to z powodu wykrycia bakterii E.coli i enterokoków.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
