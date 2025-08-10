Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Można ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Kombajn. Fot. www.wikipedia.org / Jacek Halicki
Kombajn. Fot. www.wikipedia.org / Jacek Halicki
W tym roku druga tura składania dokumentów rozpoczęła się wraz z początkiem sierpnia i potrwa do 1 września.
Wszystkie osoby prowadzące gospodarstwo rolne mogą liczyć na zwrot podatku w tej samej wysokości, co w zeszłym roku.

- Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2025 wynosi 160,60 zł na 1 hektar użytków rolnych oraz 58,40 zł na jedną średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni - wylicza Joanna Kodzis z departamentu budżetu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokumenty o zwrot podatku należy składać w urzędach gmin lub miast dołączając faktury VAT lub ich kopie.

Muszą one potwierdzić zakup paliwa w okresie od 1 lutego do 31 br.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2025 wynosi 160,60 zł na 1 hektar użytków rolnych oraz 58,40 zł na jedną średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni - wylicza Joanna Kodzis z departamentu budżetu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Podejrzani o śmiertelny atak w Policach zatrzymani [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 05 sierpnia oglądane 7587 razy)
  2. Potrącenie, a potem zderzenie. Wypadek w Szczecinie
    (od 06 sierpnia oglądane 5652 razy)
  3. Pogoń przegrywa w Gdyni. Gol, gesty i przeprosiny Jakubczyka [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od wczoraj oglądane 5007 razy)
  4. Zatrzymany mężczyzna to nie napastnik z Polic [AKTUALIZACJA]
    (od 04 sierpnia oglądane 4512 razy)
  5. Film ku przestrodze. Tramwaj zderzył się z hulajnogą [WIDEO]
    (od 07 sierpnia oglądane 3922 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 10:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Ratujemy ludzkie życie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal "12 godzin dla życia – Serce Świnoujścia" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bezpieczeństwo nad wodą, czyli wyobraźnia, odpowiedzialność, asekuracja... [WIDEO, ZDJĘCIA]
Słońce nad Szczecinem, mieszkańcy na kąpieliskach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bazar na Bronowickiej kusi zdrowiem i ekologią [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tysiące koni mechanicznych, ryk silników i zapach palonej gumy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty