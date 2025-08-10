Można ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

W tym roku druga tura składania dokumentów rozpoczęła się wraz z początkiem sierpnia i potrwa do 1 września.

Dokumenty o zwrot podatku należy składać w urzędach gmin lub miast dołączając faktury VAT lub ich kopie.





Muszą one potwierdzić zakup paliwa w okresie od 1 lutego do 31 br.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Wszystkie osoby prowadzące gospodarstwo rolne mogą liczyć na zwrot podatku w tej samej wysokości, co w zeszłym roku.- Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2025 wynosi 160,60 zł na 1 hektar użytków rolnych oraz 58,40 zł na jedną średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni - wylicza Joanna Kodzis z departamentu budżetu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.