Radio Szczecin » Region
Naprawa na Niebuszewie musi poczekać. Mieszkańcy poirytowani [WIDEO, ZDJĘCIA]

Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Na naprawę nawierzchni w okolicy Dworca Niebuszewo będziemy musieli jeszcze poczekać. Chodzi o fragment szczecińskiej "Torowej Rewolucji" na skrzyżowaniu ulic Asnyka i Boguchwały.
Ubytki w kostce brukowej miały zostać naprawione w ramach gwarancji, a wykonawca miał przedstawić plan naprawczy do końca czerwca. Tak się jednak nie stało, a mieszkańcy tych okolic są coraz bardziej niezadowoleni.

- Nie wiem, kto to zatwierdził, kto to zaklepał. - To jest przykład niechlujstwa. Z takiego materiału położyć tak nierówno, żeby się zapadało. To jest wstyd dla wykonawcy. - To tylko ładnie wygląda wszystko przy odbiorze, a co się później dzieje, to już nikogo nie interesuje. - To pani obejdzie na około i zobaczy pani ile jest dziur i co się dzieje, jak samochody jeżdżą. Kto tak ładzie bruk? - mówią poirytowani mieszkańcy.

Wiceprezydent miasta Michał Przepiera zapewnia, że rozmowy trwają, a analiza naprawcza jest wykonywana.

- Był taki zamiar w okresie wakacyjnym przeprowadzania tych prac. W tej chwili tak to nie będzie prawdopodobnie robione. Wcześniej musimy poczekać na skończenie tego dokumentu. Zatem tylko jak otrzymamy ten dokument, wówczas będą podejmowane decyzje - podkreśla Przepiera.

Czekamy na odpowiedź od Tramwajów Szczecińskich oraz od wykonawcy - firmy ZUE.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

sierpień 2025
