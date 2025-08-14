Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Zmarł biskup senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

Region Piotr Kołodziejski

Fot. Archiwum Kurii Metropolitalnej
Fot. Archiwum Kurii Metropolitalnej
Późnym wieczorem w środę zmarł biskup senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Marian Błażej Kruszyłowicz. Miał 89 lat. Od 12 lat był na emeryturze po tym, jak papież Franciszek przyjął jego rezygnację z pełnienia posługi z racji wieku.
Urodził się w 1936 roku we wsi Gliniszcze na terenie obecnej Białorusi.

- Jako młody człowiek wstąpił do Zakonu Ojców Franciszkanów Konwentualnych, gdzie otrzymał imię zakonne Błażej - mówi ks. dr Krzysztof Łuszczek, rzecznik Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.

W jednym z wywiadów dla Radia Szczecin przyznał, że jest za większą liczbą biskupów, którzy pochodzą z zakonów. - Byłoby rzeczą pożyteczną, żeby więcej zakonników było w Konferencji Episkopatu Polski. Wtedy Kościół jest bardziej uniwersalny i oddycha całą piersią, jeśli chodzi o stronę hierarchiczną - powiedział bp Kruszyłowicz.

- Dużą część swojego życia zakonnego spędził w Niepokalanowie, gdzie był m.in. gwardianem klasztoru. Potem został przeniesiony do Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie, gdzie w latach 80. m.in. pełnił obowiązki generała Zakonu - dodaje ks. dr Łuszczek.

W czasie pracy w Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie, jako członek Papieskiej Komisji ds. Rosji opiekował się franciszkanami w krajach Europy Wschodniej wobec zlikwidowania struktur zakonnych.

W grudniu 1989 roku został mianowany biskupem pomocniczym w Szczecinie. Został wyświęcony przez Jana Pawła II w 1990 roku w Bazylice św. Piotra w Watykanie. W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej był m.in. odpowiedzialny za media katolickie.

Jako biskup uczestniczył w organizowaniu Radia Niepokalanów, TV Niepokalanów i TV Familijnej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Jako młody człowiek wstąpił do Zakonu Ojców Franciszkanów Konwentualnych, gdzie otrzymał imię zakonne Błażej - mówi ks. dr Krzysztof Łuszczek, rzecznik Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.
W jednym z wywiadów dla Radia Szczecin przyznał, że jest za większą liczbą biskupów, którzy pochodzą z zakonów.

Dodaj komentarz 1 komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zostawił kajak na Parsęcie [ZDJĘCIA]
    (od 10 sierpnia oglądane 11514 razy)
  2. Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce
    (od 11 sierpnia oglądane 8134 razy)
  3. W jeziorze Broczyno pod Czaplinkiem odnaleziono ciało 23-latka
    (od 10 sierpnia oglądane 7764 razy)
  4. Ciało martwego walenia będzie utylizowane z lądu
    (od 11 sierpnia oglądane 6541 razy)
  5. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od wczoraj oglądane 6332 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zapraszamy na Żagle 2025 z Radiem Szczecin [WIDEO]
Naprawa na Niebuszewie musi poczekać. Mieszkańcy poirytowani [WIDEO, ZDJĘCIA]
Gwiazdy spadają, szczecinianie życzenia mają [WIDEO, ZDJĘCIA]
Za driftowanie po rondzie kierowcę spotkała sroga kara [WIDEO]
Punkty sprzedaży alkoholu obeszły nocną prohibicję i stworzyły "bary" [WIDEO, ZDJĘCIA]
20-letni złodziej samochodu, ale Trafika podjęła trop [WIDEO]

Najnowsze podcasty