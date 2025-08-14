Późnym wieczorem w środę zmarł biskup senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Marian Błażej Kruszyłowicz. Miał 89 lat. Od 12 lat był na emeryturze po tym, jak papież Franciszek przyjął jego rezygnację z pełnienia posługi z racji wieku.

Urodził się w 1936 roku we wsi Gliniszcze na terenie obecnej Białorusi.





- Jako młody człowiek wstąpił do Zakonu Ojców Franciszkanów Konwentualnych, gdzie otrzymał imię zakonne Błażej - mówi ks. dr Krzysztof Łuszczek, rzecznik Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.





W jednym z wywiadów dla Radia Szczecin przyznał, że jest za większą liczbą biskupów, którzy pochodzą z zakonów. - Byłoby rzeczą pożyteczną, żeby więcej zakonników było w Konferencji Episkopatu Polski. Wtedy Kościół jest bardziej uniwersalny i oddycha całą piersią, jeśli chodzi o stronę hierarchiczną - powiedział bp Kruszyłowicz.







- Dużą część swojego życia zakonnego spędził w Niepokalanowie, gdzie był m.in. gwardianem klasztoru. Potem został przeniesiony do Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie, gdzie w latach 80. m.in. pełnił obowiązki generała Zakonu - dodaje ks. dr Łuszczek.

W czasie pracy w Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie, jako członek Papieskiej Komisji ds. Rosji opiekował się franciszkanami w krajach Europy Wschodniej wobec zlikwidowania struktur zakonnych.





W grudniu 1989 roku został mianowany biskupem pomocniczym w Szczecinie. Został wyświęcony przez Jana Pawła II w 1990 roku w Bazylice św. Piotra w Watykanie. W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej był m.in. odpowiedzialny za media katolickie.



Jako biskup uczestniczył w organizowaniu Radia Niepokalanów, TV Niepokalanów i TV Familijnej.





