Radio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Sedinum | Leszek Herman
Zobacz
Zobacz

Korki na S3 i S6 [AKTUALIZACJA]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Źródło fot.: www.pixabay.com/photo-688566 (domena publiczna)
Uwaga kierowcy - korki na drogach ekspresowych S3 i S6.
Wypadek na DW108. Poszkodowana m.in. kobieta w ciąży

Godz. 11:40
Trzy samochody zderzyły się też na drodze krajowej nr 6 na wysokości Karwic w gminie Malechowo w powiecie sławieńskim. W zdarzeniu brało udział osiem osób, jedna wymaga pomocy medycznej. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Godz. 11:30
Niezmiennie korki na S3.Kierowcy zmierzający w stronę Szczecina stoją już od węzła Kijewo. Natomiast jadący nad morze utkną za Chlebowem, w okolicach Radziszewka.

Korek też na drodze S6, na odcinku od węzła Goleniów Lotnisko do węzła Goleniów Północ.
To informacja dla jadących w kierunku Szczecina.

Godz. 10:50
Na węźle Klucz stoją zmotoryzowani zmierzający w kierunku Szczecina. Natomiast jadący nad morze utkną za Chlebowem, w okolicach Radziszewka.

Na sygnały z dróg od słuchaczy czekamy pod numerem naszego czujnego telefonu 510 777 222.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

