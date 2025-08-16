Korki na S3 i S6 [AKTUALIZACJA]

Uwaga kierowcy - korki na drogach ekspresowych S3 i S6.

Godz. 11:40

Trzy samochody zderzyły się też na drodze krajowej nr 6 na wysokości Karwic w gminie Malechowo w powiecie sławieńskim. W zdarzeniu brało udział osiem osób, jedna wymaga pomocy medycznej. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.







Godz. 11:30

Niezmiennie korki na S3.Kierowcy zmierzający w stronę Szczecina stoją już od węzła Kijewo. Natomiast jadący nad morze utkną za Chlebowem, w okolicach Radziszewka.







Korek też na drodze S6, na odcinku od węzła Goleniów Lotnisko do węzła Goleniów Północ.

To informacja dla jadących w kierunku Szczecina.





Godz. 10:50

Na węźle Klucz stoją zmotoryzowani zmierzający w kierunku Szczecina. Natomiast jadący nad morze utkną za Chlebowem, w okolicach Radziszewka.





Na sygnały z dróg od słuchaczy czekamy pod numerem naszego czujnego telefonu 510 777 222.

