Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Odcinek S3 po modernizacji będzie gotowy we wrześniu

Region Sławomir Orlik

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Zmodernizowany odcinek S3 Troszyn - Dargobądz powinien być gotowy we wrześniu - zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.
Teraz wprawdzie są tam gotowe dwie jezdnie w każdą stronę, ale wykonawca ograniczył je słupkami i udostępnił kierowcom tylko po jednym pasie każdej jezdni. W weekend tworzyły się tam korki. Kierowcy, by pokonać 10-kilometrowy odcinek, tracili nawet godzinę.

- Na razie nie można otworzyć wszystkich pasów, nie wszystkie prace zostały wykonane - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji", rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Mateusz Grzeszczuk. - To nie chodzi o to, że nic się nie działo. Jeżeli nie mamy elementów dokończonych w pełni w 100 procentach w rodzaju barier energochłonnych, czy oznakowania zgodnie z docelowym projektem organizacji ruchu, to ze względów bezpieczeństwa nie możemy wprowadzić ruchu dwoma jezdniami.

Według kontraktu, prace powinny się zakończyć w kwietniu tego roku. Termin ten był przesuwany m.in. ze względu na trudności w dostępie do materiałów budowalnych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Najnowsze podcasty