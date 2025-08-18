Odcinek S3 po modernizacji będzie gotowy we wrześniu

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Zmodernizowany odcinek S3 Troszyn - Dargobądz powinien być gotowy we wrześniu - zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

Teraz wprawdzie są tam gotowe dwie jezdnie w każdą stronę, ale wykonawca ograniczył je słupkami i udostępnił kierowcom tylko po jednym pasie każdej jezdni. W weekend tworzyły się tam korki. Kierowcy, by pokonać 10-kilometrowy odcinek, tracili nawet godzinę.



- Na razie nie można otworzyć wszystkich pasów, nie wszystkie prace zostały wykonane - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji", rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Mateusz Grzeszczuk. - To nie chodzi o to, że nic się nie działo. Jeżeli nie mamy elementów dokończonych w pełni w 100 procentach w rodzaju barier energochłonnych, czy oznakowania zgodnie z docelowym projektem organizacji ruchu, to ze względów bezpieczeństwa nie możemy wprowadzić ruchu dwoma jezdniami.



Według kontraktu, prace powinny się zakończyć w kwietniu tego roku. Termin ten był przesuwany m.in. ze względu na trudności w dostępie do materiałów budowalnych.



