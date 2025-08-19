W rocznicę szczecińskiego Sierpnia'80. Wystawa na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk

Wystawa plenerowa, specjalnie zaprojektowany plakat i krótkie filmy w internecie ze wspomnieniami uczestników strajków 1980 roku - tak szczecińskie instytucje chcą przypomnieć o tym, że to tutaj 45 temu podpisano Porozumienia Sierpniowe.

Szczeciński odział Instytutu Pamięci Narodowej nagrał 10 spotów ze wspomnieniami uczestników tamtejszych wydarzeń.



- Trzeba przypomnieć i to robimy w tych spotach, że pierwsze Porozumienia Sierpniowe były zawarte właśnie w Szczecinie. Później dopiero był Gdańsk i kolejne miasta, gdzie były podpisywane porozumienia pomiędzy władzą a protestującymi robotnikami - przypomniał Sebastian Kaniewski z IPN.



Na Jasnych Błoniach zorganizowano wystawę "1980. Jedno Plemię" którą oglądają zarówno świadkowie tamtych wydarzeń jak i młodsze pokolenia.



- Byłem w ósmej klasie. Jako młody chłopak koce tam zanosiłem. Uczestniczyliśmy na zewnątrz, nie byliśmy w środku w stoczni. Byliśmy jedną drużyną. - To było 10 lat przed moim urodzeniem. Nie, ja się wszystkiego dowiaduję teraz, bo nawet w szkole nie było o tym. To było konieczne, żeby pokazać, że to nie władza rządzi, tylko ludzie. Że wszystko zaczyna się od dołu. Jak jak na dole nikogo nie będzie, to u góry też nic nie zrobią - mówili oglądający ekspozycję.



Główne obchody 45-lecia Sierpnia'80 odbędą się w rocznicę podpisania szczecińskich porozumień (30 sierpnia).



Edycja tekstu: Jacek Rujna