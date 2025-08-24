Były minister rolnictwa: rząd powinien wprowadzić system dopłat do skupu zbóż

Plony zbóż są dość wysokie, natomiast jakość ziarna jest obniżona: to efekt opóźnionych zbiorów i złej pogody. Najgorsze jest to, że ceny skupu zbóż są dramatycznie niskie – tak tegoroczne żniwa podsumowuje Artur Balazs, były minister rolnictwa i rolnik z gminy Wolin.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Jego zdaniem rząd powinien wprowadzić system dopłat do zbóż, co przewiduje porozumienie z Jasionki, podpisane w ub. roku przez rolnicze związki z ministrem rolnictwa.- Do pszenicy, która wtedy była na poziomie około 900 zł, rząd dopłacił. Ta cena dzisiaj, tej pszenicy, która nie spełnia parametrów wypiekowych, jest na poziomie 700 zł. Pszenica konsumpcyjna, ta, która spełnia wszystkie parametry - jest na poziomie 800 zł. A więc to porozumienie powinno być dzisiaj aktualne - zaznaczył.Zdaniem Artura Balazsa - duży problem będą na naszym rynku stanowić produkty z Ukrainy, które będą napływać w ramach kontyngentówUE zgodziła się by do końca tego roku na unijny rynek wpłynęło m.in. 580 tys ton pszenicy i jej przetworów oraz niemal 380 tys ton kukurydzy.