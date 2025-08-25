Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman

Morska przygoda, czyli nowy plac zabaw w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
"Morska Przygoda" - tak zapowiadany jest nowy plac zabaw, którego budowa rozpoczęła się w kołobrzeskiej dzielnicy portowej. Po - będącym na ukończeniu - "Miejskim Safari" będzie to kolejne tematyczne miejsce do zabaw dla najmłodszych.
Teren przy ulicy Obrońców Westerplatte został wygrodzony już na początku wakacji. Dopiero teraz jednak ruszyły pierwsze prace. Kołobrzeg kontynuuje tym samym plany dotyczące realizacji tematycznych placów zabaw.

Michał Kujaczyński, rzecznik miejscowego magistratu zaznacza, że to miejsce ma oddawać klimat panujący w nadmorskiej części miasta.

- Chcieliśmy, aby był trochę inny. W tym miejscu powstaje nowoczesny plac zabaw nawiązujący do miejsca, czyli do bliskości latarni morskiej i morza - zaznaczył.

Huśtawki, karuzele, trampoliny, a nawet ławki i kosze na śmieci mają być utrzymane w stylistyce związanej z morzem. Całe wyposażenie ma być zrealizowane z materiałów naturalnych.

Wykonawca wszystkie prace powinien przeprowadzić do końca roku, a ich koszt to blisko 2,3 mln zł.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

