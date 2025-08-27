Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Złocieniec będzie miał obwodnicę [ZDJECIA]

Region Weronika Łyczywek

Małgorzata Głodek Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Małgorzata Głodek Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Złocieniec i Rzęśnica będą miały obwodnicę, która wyprowadzi TiR-y i większe pojazdy z centrum miasta. Podpisano umowę na budowę drogi.
Będzie miała prawie 8 km długości i zostanie poprowadzona w ciągu drogi krajowej nr 20. Ta przebiega teraz przez centrum miasta. Samochody przejeżdżają dosłownie przy parapetach - mówi burmistrz Złocieńca Małgorzata Głodek.

- Ruch tranzytowy przebiega teraz "dwudziestką" właśnie w centrum miasta i ludzie mieszkający przy ulicy Drawskiej mają 40 centymetrów do swoich okien. Ta inwestycja ogromnie odciąży miasto - przyznała.

Inwestycja zakłada wybudowanie między innymi czterech rond, trzech wiaduktów kolejowych i mostu - mówi dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie Łukasz Lendner.

- Droga Krajowa nr 20... odcinek ma początek w Stargardzie, a kończy się w Gdyni i tą drogą również odbywa się ruch tranzytowy i ten ruch całkowicie wyprowadzamy z miejscowości Złocieniec - podkreślił.

Obwodnica zostanie wybudowana w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic.
Prace mają się rozpocząć w 2027 r. i potrwać trzy lata. Obwodnica ma kosztować ponad 140 milionów złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Ruch tranzytowy przebiega teraz "dwudziestką" właśnie w centrum miasta i ludzie mieszkający przy ulicy Drawskiej mają 40 centymetrów do swoich okien. Ta inwestycja ogromnie odciąży miasto - przyznała.
- Droga Krajowa nr 20... odcinek ma początek w Stargardzie, a kończy się w Gdyni i tą drogą również odbywa się ruch tranzytowy i ten ruch całkowicie wyprowadzamy z miejscowości Złocieniec - podkreślił.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 7197 razy)
  2. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 24 sierpnia oglądane 5630 razy)
  3. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 3881 razy)
  4. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od wczoraj oglądane 3812 razy)
  5. Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
    (od 23 sierpnia oglądane 3469 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Największy skarb" znaleziony w historycznej świetlicy Stoczni Szczecińskiej [ZDJĘCIA]
Parking przy Dworcu Szczecin Dąbie jest za mały. "Nigdy nie ma miejsc" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Amatorskie rzeźby z piasku ozdobiły plażę w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś międzynarodowy dzień najlepszego przyjaciela człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany na parkingu przed Urzędem Miasta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ranny american bully w schronisku. Jego właściciel z zarzutem znęcania się [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty