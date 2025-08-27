Złocieniec będzie miał obwodnicę [ZDJECIA]

Małgorzata Głodek Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Złocieniec i Rzęśnica będą miały obwodnicę, która wyprowadzi TiR-y i większe pojazdy z centrum miasta. Podpisano umowę na budowę drogi.

Będzie miała prawie 8 km długości i zostanie poprowadzona w ciągu drogi krajowej nr 20. Ta przebiega teraz przez centrum miasta. Samochody przejeżdżają dosłownie przy parapetach - mówi burmistrz Złocieńca Małgorzata Głodek.



- Ruch tranzytowy przebiega teraz "dwudziestką" właśnie w centrum miasta i ludzie mieszkający przy ulicy Drawskiej mają 40 centymetrów do swoich okien. Ta inwestycja ogromnie odciąży miasto - przyznała.



Inwestycja zakłada wybudowanie między innymi czterech rond, trzech wiaduktów kolejowych i mostu - mówi dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie Łukasz Lendner.



- Droga Krajowa nr 20... odcinek ma początek w Stargardzie, a kończy się w Gdyni i tą drogą również odbywa się ruch tranzytowy i ten ruch całkowicie wyprowadzamy z miejscowości Złocieniec - podkreślił.



Obwodnica zostanie wybudowana w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic.

Prace mają się rozpocząć w 2027 r. i potrwać trzy lata. Obwodnica ma kosztować ponad 140 milionów złotych.



Edycja tekstu: Jacek Rujna