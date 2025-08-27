Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Spanikował na widok radiowozu. Miał powody

Region Kamila Kozioł

źródło: szczecin.policja.gov.pl
źródło: szczecin.policja.gov.pl
29-latek prowadzący samochód pod wpływem narkotyków i alkoholu zatrzymany w Szczecinie. Policjanci podjęli interwencję po tym, gdy kierowca gwałtownie przyspieszył na widok oznakowanego radiowozu.
Podczas próby zatrzymania prowadzący spowodował kolizję ze znakiem drogowym po czym porzucił auto i zaczął uciekać pieszo.

Mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony. Podczas kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 52 gramy narkotyków. Badanie trzeźwości wykazało promil alkoholu w wydychanym powietrzu, a test na obecność narkotyków był pozytywny.

Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych.

29-latek trafił do aresztu na trzy miesiące.
Edycja tekstu: Jacek Rujna

