Spanikował na widok radiowozu. Miał powody

29-latek prowadzący samochód pod wpływem narkotyków i alkoholu zatrzymany w Szczecinie. Policjanci podjęli interwencję po tym, gdy kierowca gwałtownie przyspieszył na widok oznakowanego radiowozu.

Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych.





29-latek trafił do aresztu na trzy miesiące.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Podczas próby zatrzymania prowadzący spowodował kolizję ze znakiem drogowym po czym porzucił auto i zaczął uciekać pieszo.Mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony. Podczas kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 52 gramy narkotyków. Badanie trzeźwości wykazało promil alkoholu w wydychanym powietrzu, a test na obecność narkotyków był pozytywny.