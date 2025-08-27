Słaby sezon nad morzem, ale jest wiara w złotą, polską jesień

Pogoda tego lata nie rozpieszczała wypoczywających nad morzem. Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]

To jeden z gorszych sezonów letnich dla branży turystycznej od lat. Winę za taki stan rzeczy ponosi głównie pogoda, która tego lata nie rozpieszczała wypoczywających nad morzem.

Paulina Dudała, właścicielka kilku obiektów gastronomicznych w Kołobrzegu nie ukrywa, że tegoroczne wakacje są gorsze od poprzednich.



- Słaby był sezon, jeżeli chodzi o gastronomię, bo pogoda... Jeżeli jest pogoda, to jest klient, jest turysta, jest wtedy handel. Jeżeli nie ma pogody, to niestety - oceniła.



Mariusz Ławro z Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno Uzdrowiskowego liczy na to, że sezon zostanie uratowany przez turystów, którzy przyjadą nad morze we wrześniu.



- Wrzesień często bywa bardzo piękny, złota polska jesień i turystów jest naprawdę dużo. Mimo tego, że nie ma wakacji, to i tak te osoby przyjeżdżają - powiedział.



Przed nami ostatni wakacyjny weekend, a pogoda nad morzem, jak przez całe lato, będzie kapryśna. Temperatury utrzymają się powyżej 20 stopni Celsjusza, natomiast należy także spodziewać się opadów deszczu.



Edycja tekstu: Jacek Rujna