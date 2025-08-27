Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Prognoza pogody na 28 i 29 sierpnia

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. Jarosław Gaszyński [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Jarosław Gaszyński [Radio Szczecin/Archiwum]
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zachód Europy będzie w zasięgu głębokiego niżu z ośrodkiem nad Wyspami Brytyjskimi, zaś wschód pod wpływem wyżu znad zachodniej Rosji. Polska będzie w płytkiej zatoce niżu znad Wysp Brytyjskich, na zachodzie kraju utworzy się wtórny ośrodek niżowy wraz z układem frontów atmosferycznych. Napłynie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i północnym zachodzie kraju miejscami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu i możliwe burze.

Podczas burz prognozowana wysokość opadów do 15 mm, a na Pomorzu Zachodnim do 20 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. C, 26 st. C na północy, około 28 st. C na wschodzie oraz w rejonach podgórskich, do 31 st. C, 32 st. C w centrum i na południu kraju.

Wiatr słaby i umiarkowany, w centrum i na południu porywisty, na południu Śląska oraz na Podhalu porywy do 75 km/h, w Beskidach i Sudetach do 90 km/h, w Tatrach do 100 km/h, z kierunków południowych. Podczas burz wiatr w porywach do około 70 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na południowym wschodzie kraju jeszcze utrzyma się zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie i północy, nad ranem również w centrum kraju, przelotne opady deszczu i miejscami burze.

Temperatura minimalna od około 15 st. C na Pomorzu oraz w rejonach podgórskich, około 18 st. C na przeważającym obszarze kraju do 22 st. C, 23 st. C miejscami na południu i południowym wschodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych, od zachodu stopniowo skręcający na kierunki zachodnie. W rejonach podgórskich wiatr w porywach do 60 km/h, w Sudetach do 60 km/h, wysoko w Tatrach i Bieszczadach do 110 km/h. Podczas burz porywy do 65 km/h.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i miejscami burze. Podczas burz prognozowana wysokość opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C, 23 st. C na północy kraju oraz w rejonach podgórskich Sudetów, około 26 st. C w centrum oraz w rejonach podgórskich Karpat, do 30 st. C, 32 st. C w południowo-wschodniej części kraju.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i południu porywisty, w rejonach podgórskich porywy do 60 km/h, w Tatrach początkowo do 90 km/h, po południu 70 km/h, przeważnie południowo-zachodni i zachodni, na wschodzie i południu z kierunków południowych.

Podczas burz wiatr w porywach do około 70 km/h.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 31 st. C. Wiatr rano słaby, później także umiarkowany, południowy.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 19 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni.
W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr umiarkowany, zachodni.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 7236 razy)
  2. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 24 sierpnia oglądane 5646 razy)
  3. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od wczoraj oglądane 3990 razy)
  4. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 3966 razy)
  5. Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
    (od 23 sierpnia oglądane 3512 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Największy skarb" znaleziony w historycznej świetlicy Stoczni Szczecińskiej [ZDJĘCIA]
Parking przy Dworcu Szczecin Dąbie jest za mały. "Nigdy nie ma miejsc" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Amatorskie rzeźby z piasku ozdobiły plażę w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś międzynarodowy dzień najlepszego przyjaciela człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany na parkingu przed Urzędem Miasta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ranny american bully w schronisku. Jego właściciel z zarzutem znęcania się [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty