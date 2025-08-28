Nowa sygnalizacja świetlna w Dąbiu

Nowa sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Emilii Gierczak i Anieli Krzywoń w Szczecinie gotowa. Poprzednia działała tam prawie pół wieku.

Edycja tekstu: Michał Król

Poza nowymi światłami jest też nowe przejście dla pieszych, a chodniki zostały dostosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Wprowadzono też jednokierunkowy ruch na ulicy Mianowskiego.Przebudowa sygnalizacji kosztowała ponad milion złotych (1 018 440 zł brutto); to jeden z projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.