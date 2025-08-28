Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Nowa sygnalizacja świetlna w Dąbiu

Region Krzysztof Kukliński

Fot. ZDiTM
Fot. ZDiTM
Nowa sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Emilii Gierczak i Anieli Krzywoń w Szczecinie gotowa. Poprzednia działała tam prawie pół wieku.
Poza nowymi światłami jest też nowe przejście dla pieszych, a chodniki zostały dostosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Wprowadzono też jednokierunkowy ruch na ulicy Mianowskiego.

Przebudowa sygnalizacji kosztowała ponad milion złotych (1 018 440 zł brutto); to jeden z projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 7400 razy)
  2. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 24 sierpnia oglądane 5721 razy)
  3. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od przedwczoraj oglądane 4305 razy)
  4. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 4181 razy)
  5. Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
    (od 23 sierpnia oglądane 3590 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Archeolodzy odkryli cmentarzysko sprzed 4000 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]
Słowianin wjedzie windą na nowy poziom [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Największy skarb" znaleziony w historycznej świetlicy Stoczni Szczecińskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Parking przy Dworcu Szczecin Dąbie jest za mały. "Nigdy nie ma miejsc" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Amatorskie rzeźby z piasku ozdobiły plażę w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś międzynarodowy dzień najlepszego przyjaciela człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty