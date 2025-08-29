Autobusy w okolicach Wałów Chrobrego pojadą inaczej

Od godziny 11 w piątek do 20 w niedzielę będą zmiany w kursowaniu szczecińskiej komunikacji miejskiej. To ze względu na wydarzenie Columna Medica Baja Poland.

Organizacja ruchu w okresie 29.08.2025 r. godz. 11:00 - 31.08.2025 r. godz. 20:00

Autobusy linii 70 w dniu 29.08.2025 od godziny 11:00 będą kursowały z pominięciem ul. Szczerbcowej i ul. Wały Chrobrego. Od przystanku „Starzyńskiego” pojadą ul. Zygmunta Starego, ul. Henryka Pobożnego, ul. Małopolską i dalej swoją stałą trasą z pominięciem przystanków: „Teatr Współczesny” (13811), „Jarowita” (17111)





Autobusy linii 90 w dniu 29.08.2025 od godziny 11:00 będą kursowały z pominięciem ul. Szczerbcowej i ul. Wały Chrobrego. Od przystanku „Admiralska" pojadą ul. Wawelską, ul. Starzyńskiego i od przystanku „Starzyńskiego” swoją stałą trasą z pominięciem przystanku „Urząd Wojewódzki” (13711).





