Sedinum | Leszek Herman
Wakacje z Powiatem Polickim w Nowym Warpnie. Warsztaty, potańcówka, film...

Region Kamila Kozioł

Do miasta wraca Kino na Leżakach - czyli seanse filmowe w Teatrze Letnim. źródło: https://www.facebook.com/kinonalezakach
Warsztaty florystyczne, potańcowka i kino na leżakach. To w ramach Wakacji z Powiatem Polickim w Nowym Warpnie.
Impreza rozpocznie się na plaży o godzinie 17 warsztatami hawajskimi, godzinę później ruszy potańcówka, a o godzinie 20 wyświetlony zostanie film "Gladiator".

Na widzów czekają na miejscu koce, leżaki lokalne smakołyki przygotowane przez członkinie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Police.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

