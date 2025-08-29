Wakacje z Powiatem Polickim w Nowym Warpnie. Warsztaty, potańcówka, film...

Warsztaty florystyczne, potańcowka i kino na leżakach. To w ramach Wakacji z Powiatem Polickim w Nowym Warpnie.
Impreza rozpocznie się na plaży o godzinie 17 warsztatami hawajskimi, godzinę później ruszy potańcówka, a o godzinie 20 wyświetlony zostanie film "Gladiator".
Na widzów czekają na miejscu koce, leżaki lokalne smakołyki przygotowane przez członkinie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Police.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
