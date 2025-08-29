Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Rozbudowa stadionu przy Arkońskiej

Region Kacper Narodzonek

źródło: facebook.com/przepieramichal
źródło: facebook.com/przepieramichal
11 ofert wpłynęło w przetargu na rozbudowę stadionu przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie.
Informację przekazał na swoim profilu w mediach społecznościowych zastępca prezydenta Michał Przepiera. W ramach planowanej inwestycji powstać mają, między innymi, dwa boiska piłkarskie, zadaszone trybuny, szatnie, a także plac zabaw czy bulodrom.

Miasto Szczecin planuje przeznaczyć na ten cel 30 milionów złotych. Wybrany wykonawca na wykonanie wszystkich prac będzie miał 24 miesiące od momentu podpisania umowy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

