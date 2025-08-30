Najważniejsze i najciekawsze. Radio Szczecin otwiera archiwum

To już 143 audycji, ponad 4700 minut nagrań. Z okazji swoich 80. urodzin Radio Szczecin otwiera archiwum. Co miesiąc publikujemy kolejne partie najważniejszych i najciekawszych programów przygotowanych przez naszych dziennikarzy.

W sobotę - w 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie - zapraszamy do słuchania audycji z lat 80.



Zapraszamy na pełną przygód wędrówkę po Archiwum Radia Szczecin w zakładce „W 80 lat dookoła radia” . Prócz audycji, znajdziecie tam galerię zdjęć pokazujących, jak zmieniało się Wasze radio.





Udostępniamy pełen, trwający ponad 330 minut zapis obrad w szczecińskiej Stoczni im. Adolfa Warskiego w sierpniu 1980 roku, wraz z momentem podpisania tzw. Porozumień Sierpniowych - pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a rządem PRL.- Decyzje, które wspólnie podjęliśmy mają znaczenie dla sytuacji w całym kraju - mówił ówczesny przewodniczący Komitetu Strajkowego Marian Jurczyk.Nasi poprzednicy, radiowcy pozostawili na ostatniej taśmie swoistego rodzaju podpis. - Franek, kończymy, stopuj maszynę - dziennikarz, Marek Koszur i technik nagrywający, Franciszek Zydroń przeszli w ten sposób do historii.Wśród opublikowanych archiwaliów jest też audycja, której nie było. Przygotowana na 13 grudnia 1981 roku audycja „Szczeciński notatnik kulturalny” nigdy nie została wyemitowana, bowiem przez cały dzień słuchacze Radia Szczecin słyszeli tylko te słowa.- Obywatelki i obywatele, Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju - mówił wtedy gen. Wojciech Jaruzelski.Poza tym można słuchać relacji z najważniejszych wydarzeń lat 80. m.in. pożaru Kaskady, wizyty Jana Pawła II w Szczecinie, strajków w 1988 roku, wyborów czerwca 1989 i końca komunizmu w Polsce.