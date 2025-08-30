Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Ekologiczny piknik w Szczecinie

Region Anna Pałamar

W programie przewidziano m.in. warsztaty recyklingu. Fot. pixabay.com / pasja1000 (domena publiczna)
Gra terenowa dla dzieci, spacer dendrologiczny po parku Brodowskim i warsztaty recyklingu. Rada Osiedla Żelechowa organizuje Eco piknik.
W programie również pokazy udzielania pierwszej pomocy, słodkie wypieki przygotowane dla mieszkańców i wymiana elektroodpadów na sadzonki roślin.

Piknik potrwa od 11 do 16 w ogrodzie sensorycznym w parku Brodowskim. Udział jest bezpłatny.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

