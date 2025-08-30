Ekologiczny piknik w Szczecinie

Gra terenowa dla dzieci, spacer dendrologiczny po parku Brodowskim i warsztaty recyklingu. Rada Osiedla Żelechowa organizuje Eco piknik.
W programie również pokazy udzielania pierwszej pomocy, słodkie wypieki przygotowane dla mieszkańców i wymiana elektroodpadów na sadzonki roślin.
Piknik potrwa od 11 do 16 w ogrodzie sensorycznym w parku Brodowskim. Udział jest bezpłatny.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
