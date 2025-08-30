Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman





Dożynki w Zachodniopomorskiem

Region Piotr Tolko

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
W wielu miejscowościach w regionie odbywają się tradycyjne dożynki, czyli święto plonów. Uroczystości dziś m.in. w Przybiernowie, Osinie, w Chwarstnicy - to w gminie Gryfino i w gminie Kozielice.
W południe rozpoczną się uroczystości dożynkowe w Pyrzycach. - Cieszymy się, że rolnikom udało się zebrać plony, mimo niesprzyjającej pogody w tym roku - mówi burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska. - My, jako mieszkańcy, odczuwamy zmiany klimatyczne, a rolnicy szczególnie. Cieszymy się, że te ostatnie tygodnie pozwoliły na to, żeby te zbiory zostały zebrane i podczas dożynek, które dzisiaj mamy, możemy podziękować za to, że zbiory są, że udało się wszystko rolnikom zebrać.

- Najlepsze pod względem rolniczym ziemie w gminie Pyrzyce to dobrodziejstwo, ale również pewien kłopot przy realizacji innych inwestycji - dodaje burmistrz Podzińska. - Gmina, która jest bardzo bogata w czarne ziemie. Z jednej strony jest to dla nas wielkie bogactwo, ale z drugiej strony, jeżeli też mówimy o zainwestowaniu, o innych inwestycjach, to jest problem, bo wiemy, że tutaj odrolnienia nie są możliwe, a już doświadczyliśmy tego nawet przy wiatrakach.

Msza św. dożynkowa w Pyrzycach rozpocznie się o godz. 12. Wśród atrakcji imprezy dożynkowej m.in. występy Zespołu Pieśni i Tańca Pyrzyce. Wystąpią też zespoły Wrzos i Pyrzyczanka, a także Kapela Agnieszki Urbańskiej.

Dziś również święto plonów m.in. w Dobropolu Gryfińskim - w gminie Stare Czarnowo i Wierzchowie - w powiecie drawskim.

Msza św. i korowód wieńców rozpocznie o 14 drugi dzień dożynek w gminie Kozielice. W tym roku odbywają się one we wsi Maruszewo. Starostami dożynek są sołtys wsi - Ireneusz Kondalski i Lucyna Smoleńska, właścicielka jedynego w tej wsi gospodarstwa rolnego.

Jak mówi starościna dożynek, ten rok nie był łatwy dla rolników ze względu na niskie ceny zbóż i wysokie koszty produkcji. - Ostatnie lata w ogóle nie są łatwe, taka jest prawda. Jakoś próbujemy powiązać koniec z końcem. Raz jest lepiej, raz gorzej. Powiem szczerze, że ja już tak bardzo się nie ekscytuję tymi problemami, bo my się chyba powoli do tego przyzwyczajamy - mówi Smoleńska.

Wójt Kozielic Piotr Rybkowski podkreśla, że gmina od kilku lat stara się inwestować w rozwój infrastruktury. - Oparliśmy nasz rozwój gminy przede wszystkim na środkach zewnętrznych. Podatki mamy najniższe w powiecie i gdybyśmy teraz chcieli podatkami zrealizować to, co zrealizowaliśmy w ostatnich latach, to ze 100 milionów poszło więc na strukturę - dodaje Rybkowski.

Podczas dzisiejszych dożynek zaplanowano m. in. turniej sołectw i atrakcje dla dzieci. Zabawa w Maruszewie potrwa do białego rana.

Więcej na ten temat w audycji Na Szczecińskiej Ziemi.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
    
    
    
    
