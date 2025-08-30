Radio Szczecin w Jasienicy. Podróż w czasie do średniowiecznej wioski

Fot. Sebastian Roszkowski [Radio Szczecin] Fot. Sebastian Roszkowski [Radio Szczecin]

Będzie można przenieść się w czasie do średniowiecznej wioski rzemieślniczej - przy ruinach klasztoru augustiańskiego w Jasienicy o 14 rozpocznie się inscenizacja "Chrobry - droga do korony".

- Będziemy mieli stoiska z różnymi atrakcjami w stylu średniowiecznym, będziemy mieli wspaniałą inscenizację życia i koronacji Bolesława Chrobrego - o szczegółach opowiada Daria Zarzeczna, referent ds. projektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.



Impreza została zorganizowana w ramach programu pilotażowego Muzeum Historii Polski w Warszawie - jednym z celów było upamiętnienie tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. Rekonstrukcja tego wydarzenia odbędzie się o 20, będzie też konkurs na najbardziej oryginalny strój przystający do epoki.



Jak wpleść do naszego odzienia elementy słowiańskie? - Myślę, że mogłaby być to taka naturalna lniana suknia. Można przyjść też w wianku. Raczej takie naturalne rzeczy, proste, chusta, tak zwane czółko, czyli to jest taki paseczek ozdobny na chustę, można by było założyć, coś pokombinować - radzi Katarzyna Górewicz z Drużyny Grodu Trzygłowa.



W Jasienicy od 15 do 21 można też liczyć na spotkania z rzemieślnikami, pokazy walk rycerskich czy łucznictwa. Na miejscu jest też oczywiście ekipa Radia Szczecin - "Aktywna sobota" trwa do godziny 17.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski