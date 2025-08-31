PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zakończył się 46. PKO Półmaraton Szczeciński. Impreza zgromadziła ponad cztery tysiące zawodników. Biegacze mieli do wyboru dwa dystanse: 21 i 10 kilometrów.

Część biegaczy jest jeszcze na trasie wyścigu, ale ci najszybsi już ukończyli zmagania. Na dystansie półmaratonu najszybszy był Łukasz Garliński, który pokonał ten dystans w godzinę i 14 minut, a wśród pań rywalizację zdominowała Natalia Bihun-Gryszkiewicz z czasem godziny i 26 minut.







Wyścig na 10 kilometrów jako pierwszy ukończył Bartosz Jurgiewicz z czasem 34 minut, najszybszą z pań na tym dystansie była Ewa Najdek, która pojawiła się na mecie po 38 minutach.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Uczestnicy wystartowali z Jasnych Błoni o 9. Jak mówili, bieganie to nie tylko sport, ale też sposób na oczyszczenie głowy. - Od dwóch dni się zastanawiamy, czemu to robimy. Już nie było odwrotu. - Ja tak biegam na wariackich papierach. Nie trenuję w ogóle, tylko jeżdżę na same biegi. Miesiąc nie biegałem w ogóle. To odstresowanie się, od codzienności. - Trzeba bawić się tym. - To czyszczenie głowy i pozytywne emocje. - Dobry czas mamy, timing też jest dobry. Oby do celu dobiec. Duża radość z biegania jest. Super uczucie i każdy powinien tego spróbować. - Fajnie, ja dzisiaj planuję 21 kilometrów, spokojnie, ja nie jestem typem sportowca wyczynowego - tak swoimi wrażeniami dzielili się uczestniczący w półmaratonie.Trasa biegu prowadziła przez centrum i okolice Galerii Galaxy, później do Wałów Chrobrego, wzdłuż Odry i powrót na Jasne Błonia. Tak wyglądała pierwsza pętla półmaratonu, a ci którzy wybrali dystans 10 kilometrów, zakończyli tu swój bieg. Przed metą, na drugą pętlę mogli odbić chętni na przebiegnięcie półmaratonu.Wśród uczestników był reporter Radia Szczecin Jakub Tomala, który wybrał dystans 10 kilometrów i relacjonował wydarzenie.Ulice w centrum Szczecina, po których poruszają się biegacze pozostaną zamknięte do godziny 12.