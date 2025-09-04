Nowy parkingowiec przy ul. Małkowskiego. Mieszkańcy: czekamy z utęsknieniem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Część mieszkańców Szczecina uważa, że nowy parkingowiec przy ulicy Małkowskiego rozwiąże problem brakujących miejsc parkingowych w centrum miasta.

Edycja tekstu: Michał Król

Obiekt zostanie przekazany kierowcom najprawdopodobniej w październiku.- Mieliśmy problem ze znalezieniem miejsca, za mało. - Ja akurat mam znajomych, przyjeżdżam tu często ich odwiedzać, no i muszę parkować gdzieś tu przy śmietnikach. - Tutaj mamy handlowe punkty i klientki nie mają gdzie zaparkować. Czekamy z utęsknieniem na otwarcie tego parkingu. - Będzie większe natężenie ruchu na tej ulicy. To jest jednokierunkowa i będzie problem z wyjechaniem z tej ulicy. Będzie ogromny korek - mówią mieszkańcy.Parkingowiec pomieści 262 samochody na dwóch podziemnych kondygnacjach i będzie czynny codziennie przez całą dobę. Opłaty będą pobierane w systemie godzinowym, tak jak na innych komercyjnych parkingach.Przewiduje się pulę miejsc dla mieszkańców i dla firm, które prowadzą w okolicy swoją działalność.