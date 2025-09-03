11-letni bohater odznaczony przez strażaków

11-latek został odznaczony przez Komendanta Głównego Państwowej w Straży Pożarnej. Wszystko w uznaniu jego reakcji na pożar, który wybuchł w rodzinnym domu chłopca w podkołobrzeskich Pustarach.

Edycja tekstu: Michał Król

„Iuvenis Forti” to wyróżnienie przyznawanie dzieciom i młodzieży, które swoją odwagą przyczyniły się do uratowania zdrowia i życia innych osób. Jest symbolem uznania dla młodych ludzi potrafiących wykazać się dojrzałym zachowaniem w sytuacjach kryzysowych.Właśnie taką postawę zaprezentował 11-letni Aleksander Chaber, który w nocy z 23 na 24 czerwca zauważył pożar na dachu rodzinnego domu. Jego błyskawiczna reakcja pozwoliła na uratowanie domowników i wezwanie pomocy.- Taki dym czułem, on zaczął tak dziwnie śmierdzieć. Poszedłem do rodziców zobaczyć do okna. Jak wyjrzałem zaczęło się palić, to już zacząłem mamę budzić - mówi Aleksander Chaber.Właśnie dlatego strażacy z Kołobrzegu zwrócili się do komendanta głównego o uhonorowanie Olka. 11-latek otrzymał wyróżnienie na oczach szkolnych kolegów już po wakacjach.