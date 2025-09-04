Spotkanie Trump - Nawrocki. Komentarze w "RSnW"

Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Fot. PAP/Radek Pietruszka
Pierwsza zagraniczna podróż prezydenta Karola Nawrockiego i jego spotkanie z Donaldem Trumpem było tematem środowej audycji "Radio Szczecin na wieczór".
Prof. Kowalczyk o spotkaniu prezydentów: znak, że Stany Zjednoczone cały czas stoją po stronie Polski

Amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce
W ocenie eksperta do spraw marketingu politycznego - Magdaleny Górnickiej-Partyki - był to udany debiut prezydenta Polski, ale i reality show Donalda Trumpa.

- On bardzo stawia na taką transparencję w dyplomacji. On chce, żeby ta dyplomacja nie toczyła się za zamkniętymi drzwiami, tylko żeby amerykańscy wyborcy mogli zobaczyć na żywo, jak się prowadzi tę politykę - powiedziała.

W ocenie Magdaleny Górnickiej-Partyki, największym sukcesem spotkania było potwierdzenie przez Donalda Trumpa, że amerykańskie wojska pozostaną w Polsce. - Donald Trump bywa, że unika takich konkretnych deklaracji w Gabinecie Owalnym, gdy rozmawia z innymi głowami państw. Natomiast tutaj padło takie jednoznaczne zapewnienie, że te wojska amerykańskie zostaną, więc to pokazuje, że Donald Trump faktycznie jest o tym przekonany - uważa ekspert do spraw marketingu politycznego.

Spotkanie obu prezydentów trwało dwie godziny.

