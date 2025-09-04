Prof. Kowalczyk o spotkaniu prezydentów: znak, że Stany Zjednoczone cały czas stoją po stronie Polski

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To znak, że Stany Zjednoczone cały czas stoją po stronie Polski. Tak profesor Krzysztof Kowalczyk z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego ocenia znaczenie spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.