Prof. Kowalczyk o spotkaniu prezydentów: znak, że Stany Zjednoczone cały czas stoją po stronie Polski

To znak, że Stany Zjednoczone cały czas stoją po stronie Polski. Tak profesor Krzysztof Kowalczyk z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego ocenia znaczenie spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
- Rozmowy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych to gest potwierdzający, że Polacy mogą liczyć na amerykańską pomoc militarną - ocenił profesor Krzysztof Kowalczyk w porannych "Rozmowach pod krawatem"
Radia Szczecin. - Jest to jakby podtrzymanie tego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO i to jest pierwszy podstawowy filar bezpieczeństwa Polski, bo drugim jest wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
Spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych odbyło się w środę wieczorem czasu polskiego w Waszyngtonie. Rozmowy obu polityków trwały dwie godziny. Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski