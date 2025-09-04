Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Prof. Kowalczyk o spotkaniu prezydentów: znak, że Stany Zjednoczone cały czas stoją po stronie Polski

Region Jarosław Gowin

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
To znak, że Stany Zjednoczone cały czas stoją po stronie Polski. Tak profesor Krzysztof Kowalczyk z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego ocenia znaczenie spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
Prof. Krzysztof Kowalczyk

Prof. Krzysztof Kowalczyk

Spotkanie Trump - Nawrocki. Komentarze w "RSnW"
Amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce
- Rozmowy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych to gest potwierdzający, że Polacy mogą liczyć na amerykańską pomoc militarną - ocenił profesor Krzysztof Kowalczyk w porannych "Rozmowach pod krawatem" Radia Szczecin. - Jest to jakby podtrzymanie tego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO i to jest pierwszy podstawowy filar bezpieczeństwa Polski, bo drugim jest wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych odbyło się w środę wieczorem czasu polskiego w Waszyngtonie. Rozmowy obu polityków trwały dwie godziny.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Rozmowy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych to gest potwierdzający, że Polacy mogą liczyć na amerykańską pomoc militarną - ocenił profesor Krzysztof Kowalczyk w porannych "Rozmowach pod krawatem" Radia Szczecin.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Wjazd do Szczecina nabierze nowych kolorów
    (od 30 sierpnia oglądane 6044 razy)
  2. Dożynki w Zachodniopomorskiem
    (od 30 sierpnia oglądane 5764 razy)
  3. PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 sierpnia oglądane 4851 razy)
  4. Hossoland ogłasza przerwę w działaniu
    (od 30 sierpnia oglądane 4499 razy)
  5. Kontrowersyjne polowania na Miedwiu. Ginęły również gatunki chronione
    (od 29 sierpnia oglądane 4367 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 10:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Prof. Krzysztof Kowalczyk
Rozpoczął się remont ścieżki łączącej jezioro Głębokie z Goplaną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowa instalacja częściowym rozwiązaniem problemów na Niebuszewie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Zarzecki
... i po prze rwie.
Ci seniorzy wiedzą, jak obronić się w ciemnej uliczce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty