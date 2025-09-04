Szybkie błyski radiowe tematem wykładu na Politechnice Morskiej

Jedna z największych zagadek współczesnej astronomii przedmiotem wykładu na szczecińskiej Politechnice Morskiej.

Będzie można posłuchać prelekcji o szybkich błyskach radiowych. To przypadkowe odkrycie doprowadziło do powstania nowej dziedziny nauki.Wykład jest darmowy, rozpocznie się o godzinie 19. Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii.