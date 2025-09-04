Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
W Berlinie samochód wjechał w grupę dzieci

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
W stolicy Niemiec, Berlinie, samochód w czwartek wjechał przypadkowo w tłum. Kilka osób zostało rannych - poinformował niemiecki dziennik „Bild”.
Według wstępnych ustaleń wśród poszkodowanych jest opiekunka i kilkoro dzieci.

Do zdarzenia doszło około godz. 13.10 w dzielnicy Wedding w środkowo-zachodniej części Berlina - podał „Bild”. Według wstępnych ustaleń policji samochód wjechał z drogi na chodnik, potrącając grupę dzieci w wieku od siedmiu do ośmiu lat.

Policja podała, że w wypadku zostało rannych kilka osób. Poważnych obrażeń doznała opiekunka, a trzy z 15 osób poniżej 18. roku życia zostało lekko rannych - przekazał „Bild”. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Kierowca pojazdu nie został ranny. Niemieckie służby, cytowane przez agencję Reutera, poinformowały, że zdarzenie było wypadkiem.

Edycja tekstu: Michał Król

