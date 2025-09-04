Kolejna edycja „Złotego spaceru seniora” w Kołobrzegu

Ratownicy z Kołobrzegu wyciągają pomocną dłoń do osób starszych, które mają problemy z poruszaniem się. Oferują im możliwość pójścia na spacer.

Edycja tekstu: Michał Król

Kołobrzeska grupa „Paramedic” organizuje drugą edycję akcji „Złoty spacer seniora”. Wolontariusze będą pomagali w opuszczeniu mieszkania osobom, które z uwagi na stan zdrowia i bariery architektoniczne są uwięzione w czterech ścianach i nie mogą skorzystać z tak pozornie prostej przyjemności, jak spacer na świeżym powietrzu.Ratownik z „Paramedica” Mateusz Giec mówi, że jest to powszechny problem wśród osób starszych.- Szczególnie tutaj, na naszych osiedlach, w tych starszych blokach, jest problem taki, że bardzo często nie ma windy, a jeśli jest, to nie dojeżdża do tego parteru. Jest parę schodków i to jest bardzo duże ograniczenie dla takich osób - mówi Giec.Zapisy prowadzone są telefonicznie, natomiast same spacery realizowane będą od 15 września do końca października.