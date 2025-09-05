Drzewka pamięci, czyli nazwiska ocalone od zapomnienia [ZDJĘCIA]

28 drzew, a na każdym z nich nazwisko jego patrona. W alei przy amfiteatrze w Stargardzie zasadzono drzewa mające upamiętnić lokalnych artystów i twórców zasłużonych dla miasta.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Przyszedłem właśnie zobaczyć drzewko swojego brata - mówi Paweł Jasiński, brat kompozytora Marka Jasińskiego. - W końcu on tu się urodził, kształcił się tu, komponował. Poza tym jest zasłużony dla miasta Stargardu, tak więc jak najbardziej.- Inicjatywa wspaniała. Upamiętni naszych artystów stargardzkich i będzie ozdobą tej alejki - mówi mieszkanka.- 28 drzew i 28 nazwisk, które zostały ocalone od zapomnienia - mówi Maciej Dura-Pomarański, rzecznik prasowy Stargardzkiego Centrum Kultury. - Środowisko artystyczne, które tak naprawdę tworzyło całe życie kulturalne w Stargardzie. Są to pionierzy stargardzkiego artyzmu, chociażby Stanisław Bartniczak, Ryszard Manna, po dzisiejszych artystów, których niedawno nawet pożegnaliśmy, choćby Grzegorz Grzyb czy Bogdan Kowalski.Na każdym drzewie jest kartka z kodem QR, dzięki któremu można dowiedzieć się więcej o jego patronie. Drzewa zasadzono w ramach rozpoczynającego się w piątek Art Festiwalu.