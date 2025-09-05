Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz

Drzewka pamięci, czyli nazwiska ocalone od zapomnienia [ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
28 drzew, a na każdym z nich nazwisko jego patrona. W alei przy amfiteatrze w Stargardzie zasadzono drzewa mające upamiętnić lokalnych artystów i twórców zasłużonych dla miasta.
Malarstwo, muzyka i warsztaty. W Stargardzie rusza ArtFestiwal

Malarstwo, muzyka i warsztaty. W Stargardzie rusza ArtFestiwal

- Przyszedłem właśnie zobaczyć drzewko swojego brata - mówi Paweł Jasiński, brat kompozytora Marka Jasińskiego. - W końcu on tu się urodził, kształcił się tu, komponował. Poza tym jest zasłużony dla miasta Stargardu, tak więc jak najbardziej.

- Inicjatywa wspaniała. Upamiętni naszych artystów stargardzkich i będzie ozdobą tej alejki - mówi mieszkanka.

- 28 drzew i 28 nazwisk, które zostały ocalone od zapomnienia - mówi Maciej Dura-Pomarański, rzecznik prasowy Stargardzkiego Centrum Kultury. - Środowisko artystyczne, które tak naprawdę tworzyło całe życie kulturalne w Stargardzie. Są to pionierzy stargardzkiego artyzmu, chociażby Stanisław Bartniczak, Ryszard Manna, po dzisiejszych artystów, których niedawno nawet pożegnaliśmy, choćby Grzegorz Grzyb czy Bogdan Kowalski.

Na każdym drzewie jest kartka z kodem QR, dzięki któremu można dowiedzieć się więcej o jego patronie. Drzewa zasadzono w ramach rozpoczynającego się w piątek Art Festiwalu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jak drzewka podobają się mieszkańcom - to sprawdziła nasza reporterka Kamila Kozioł.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Wjazd do Szczecina nabierze nowych kolorów
    (od 30 sierpnia oglądane 6193 razy)
  2. Dożynki w Zachodniopomorskiem
    (od 30 sierpnia oglądane 5976 razy)
  3. To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie
    (od wczoraj oglądane 5535 razy)
  4. Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta
    (od wczoraj oglądane 5499 razy)
  5. PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 sierpnia oglądane 4969 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nowy mural na Stołczynie. Hołd bohaterce powstania listopadowego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nawierzchnia przygotowana do tenisowego turnieju Invest in Szczecin Open [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przemysław Neumann
Rozwój stoczni Gryfia to "potężny impuls dla gospodarki morskiej" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Setki kotów czekają na adopcję w schroniskach w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowa siedziba Wód Polskich na szczecińskiej Wenecji. Byliśmy na placu budowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty