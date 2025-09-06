Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Nowe przystanki i doświetlone przejście dla pieszych w Grzepnicy

Region Anna Pałamar

Fot. Powiat Policki
Fot. Powiat Policki
Fot. Powiat Policki
Fot. Powiat Policki
Fot. Powiat Policki
Fot. Powiat Policki
Nowe perony autobusowe i przejście pieszych mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Grzepnicy w gminie Dobra.
Zakończyły się prace przy ul. Rezydenckiej - mówi Sylwia Turkiewicz ze starostwa powiatowego w Policach.

- Powstały tutaj dwa nowoczesne perony autobusowe oraz doświetlone przejście dla pieszych. To wszystko ma ułatwić codzienne podróże i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców nowego osiedla oraz całej okolicy - mówi Turkiewicz.

Z nowego przystanku o nazwie Grzepnica Rezydencka pasażerowie będą mogli korzystać od poniedziałku 8 września. Mowa o linni 221 kursującej na trasie Głębokie-Sławoszewo przez Wołczkowo, Dobrą i właśnie Grzepnicę.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
