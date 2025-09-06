Sztuka opanowała Stargard [WIDEO, ZDJĘCIA]

Podczas trwającego w Stargardzie ArtFestiwalu, lokalni twórcy opuścili swoje pracownie, by dzielić się swoimi dziełami z mieszkańcami. Obrazy i rękodzieło oglądać można między innymi na Rynku Staromiejskim.

- Samo to, że jest chyba ponad 100 artystów wystawiających się, dzielących się swoim talentem, swoim pomysłem na realizację sztuki, to mówi samo za siebie. Jest 80 kilka miejsc, gdzie możemy się z tą sztuką spotkać - dodaje Ewa Sowa, zastępca prezydenta miasta.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

- Jest tu dużo ciekawych stoisk i można poznać nowych twórców. Super sprawa. -Trafiliśmy tu zupełnie przypadkiem, planowaliśmy ten weekend tutaj już od chyba dwóch miesięcy, a nie wiedzieliśmy, że będzie taki festiwal. Także jesteśmy naprawdę zaskoczeni, bardzo miło, że tak dobrze spędzamy czas. Jak najczęściej trzeba promować tego rodzaju wydarzenia. Każdy dziś pędzi za swoim życiem, a kultura jest nam przecież tak potrzebna jak powietrze - podkreślają uczestnicy.ArtFestival w Stargardzie potrwa do niedzieli. W Amfiteatrze można oglądać litografie Pabla Picassa. A wystawy i warsztaty odbywają się również w Książnicy Stargardzkiej, Parku Chrobrego i w Teatrze Letnim.