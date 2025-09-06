Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Sztuka opanowała Stargard [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Podczas trwającego w Stargardzie ArtFestiwalu, lokalni twórcy opuścili swoje pracownie, by dzielić się swoimi dziełami z mieszkańcami. Obrazy i rękodzieło oglądać można między innymi na Rynku Staromiejskim.
- Jest tu dużo ciekawych stoisk i można poznać nowych twórców. Super sprawa. -Trafiliśmy tu zupełnie przypadkiem, planowaliśmy ten weekend tutaj już od chyba dwóch miesięcy, a nie wiedzieliśmy, że będzie taki festiwal. Także jesteśmy naprawdę zaskoczeni, bardzo miło, że tak dobrze spędzamy czas. Jak najczęściej trzeba promować tego rodzaju wydarzenia. Każdy dziś pędzi za swoim życiem, a kultura jest nam przecież tak potrzebna jak powietrze - podkreślają uczestnicy.

- Samo to, że jest chyba ponad 100 artystów wystawiających się, dzielących się swoim talentem, swoim pomysłem na realizację sztuki, to mówi samo za siebie. Jest 80 kilka miejsc, gdzie możemy się z tą sztuką spotkać - dodaje Ewa Sowa, zastępca prezydenta miasta.

ArtFestival w Stargardzie potrwa do niedzieli. W Amfiteatrze można oglądać litografie Pabla Picassa. A wystawy i warsztaty odbywają się również w Książnicy Stargardzkiej, Parku Chrobrego i w Teatrze Letnim.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Julii Nowickiej.
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta
    (od przedwczoraj oglądane 6367 razy)
  2. To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 5789 razy)
  3. PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 sierpnia oglądane 5026 razy)
  4. Rodzice skarżą się na godziny lekcji w szkole w Mierzynie
    (od 02 września oglądane 4913 razy)
  5. Nowe fotoradary w Zachodniopomorskiem
    (od 02 września oglądane 4426 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Narodowe Czytanie w Stargardzie z przymrużeniem oka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Warsztaty, konsultacje z weterynarzem, parada - psie targi w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sztuka tkaniny na wystawie w Książnicy Pomorskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowy mural na Stołczynie. Hołd bohaterce powstania listopadowego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nawierzchnia przygotowana do tenisowego turnieju Invest in Szczecin Open [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dar Szczecina szukał potwora z Loch Ness, teraz wrócił do domu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty